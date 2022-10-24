Судебные приставы приостановили исполнительные производства в отношении 300 мобилизованных из Тверской области

Судебные приставы приостановили исполнительные производства в отношении 300 мобилизованных Фото: Виктория ТУШКОВА

Судебные приставы Тверской области приостановили исполнительные производства на общую сумму 40 млн руб. по заявлениям 300 мобилизованных граждан. Работа по приёму заявлений продолжается.

Сотрудники подразделений УФССП России по Тверской области дежурят на пунктах сбора.

В ведомстве гражданам напоминают, что исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации.