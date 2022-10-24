Главу поселения в Калининском районе осудили условно за мошеннические сделки с землей

Ущерб составил 2,7 млн рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверской области оставлен без изменения вступивший в силу обвинительный приговор, вынесенный Тверским областным судом главе администрации Бурашевского сельского поселения Калининского района по делу о мошеннических сделках с землей.

Сотрудниками правоохранительных органов была пресечена противоправная деятельность главы, направленная на хищение муниципального имущества. В ходе расследования установлено, что глава администрации заключил договоры на право аренды земельных участков в Калининском районе, осуществил фиктивную регистрацию объектов недвижимости и выкупил их без проведения аукциона по льготной стоимости. Ущерб составил 2,7 млн. рублей.

Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК. Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.