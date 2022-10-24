"Оку" и четыре колеса украли из гаража жителя Тверской области

Двое мужчин украли автомобиль жителя Нелидово Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть полиции обратился 53-летний житель Нелидовского округа и сообщил о краже. Ущерб составил 85 000 рублей.

Полицейские в ходе осмотра места происшествия установили, что неизвестные сорвали замок на двери гаража и похитили автомобиль "Ока" и четыре колеса.

Подозреваемыми оказались безработные местные жители 1985 и 1993 годов рождения. Злоумышленники рассказали, что залили в бак бензин и катались на машине по городу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.