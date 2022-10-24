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НовостиПроисшествия24 октября 2022 8:38

В Тверской области грабитель в шапке-балаклаве отнял у женщины банковскую карту

Мужчина пришел домой к потерпевшей среди ночи
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого задержала полиция

Подозреваемого задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 71-летняя жительница поселка в Вышневолоцком округе и сообщила о преступлении.

Женщина рассказала, что ночью проснулась у себя дома и увидела неизвестного мужчину в шапке-балаклаве, который потребовал выдать ему банковскую карту. Потерпевшая начала задавать вопросы, тогда незваный гость выхватил карту. Потерпевшая попыталась позвонить подруге, но от волнения выронила телефон, который упал и провалился в подпол. Мужчина забрал карту и мобильный телефон и ушел.

Полицейские в ходе осмотра территории нашли кепку, которую потерял грабитель. Подозреваемого разыскали. Им оказался 42-летний ранее судимый неработающий житель Вышневолоцкого городского округа. В день происшествия мужчина выпивал вместе с сожителем потерпевшей, когда спиртное закончилось, они решили продолжить, поэтому отобрали карту у женщины.

Фигурант задержан. По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.