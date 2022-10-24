В Твери ветерану Великой Отечественной войны Нине Широковой исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Нине Широковой исполнился 101 год Фото: Ольга ТРОФИМОВА

24 октября 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Нине Федоровне Широковой. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Мужество, трудолюбие и патриотизм поколения победителей, ваша верность Отечеству помогли нашей стране одержать Великую Победу в самой страшной войне в истории. Благодарю Вас за трудовой подвиг, за самоотверженность и достойный пример жизни на благо Отчизны, - отметил глава региона.

Нина Федоровна родилась в деревне Андреевское Ржевского района. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, была в оккупации. В послевоенное время более 40 лет ткала волокно на 513 Заводе города Калинина (Химволокно).