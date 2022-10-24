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НовостиОбщество24 октября 2022 8:18

В Твери ветерану Великой Отечественной войны Нине Широковой исполнился 101 год

Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ветерану Великой Отечественной войны Нине Широковой исполнился 101 год

Ветерану Великой Отечественной войны Нине Широковой исполнился 101 год

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

24 октября 101 год исполнился ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Нине Федоровне Широковой. С днем рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Мужество, трудолюбие и патриотизм поколения победителей, ваша верность Отечеству помогли нашей стране одержать Великую Победу в самой страшной войне в истории. Благодарю Вас за трудовой подвиг, за самоотверженность и достойный пример жизни на благо Отчизны, - отметил глава региона.

Нина Федоровна родилась в деревне Андреевское Ржевского района. Во время Великой Отечественной войны работала в госпитале, была в оккупации. В послевоенное время более 40 лет ткала волокно на 513 Заводе города Калинина (Химволокно).