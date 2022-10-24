В Тверской области отремонтировали автодорогу Ржев - Сухуша

Снимок дороги с квадрокоптера. Фото: ПТО

Отрезок Торопецкого тракта, автотрасса Ржев- Сухуша, отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Эта дорога пролегает параллельно федеральной трассе М-9 «Балтия», связывает между собой райцентр и несколько деревень, ведет к военно-историческому музею «Калининский фронт. Август 1943 года» в Хорошево и обелиску воинам Великой Отечественной войны в Кокошкино.

Ремонт трассы велся поэтапно с 2021 года. В итоге автодорога отремонтирована на всем протяжении - это 33,8 км.

Ржев-Сухуша является дорогой второго класса (соединяет райцентр с сельскими поселениями). Напомним, что губернатор Игорь Руденя поручил усилить работу по ремонту именно таких трасс в регионе..

Ряд дорог второго класса в Тверской области также отремонтирован в рамках нацпроекта: «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» – Спасское, Дмитрова Гора – Федоровское, «Золотое кольцо» – Щеколдино, Спирово – Козлово – Ососье, Бежецк – Поречье, Сонково – Кой, Подъезд к Забелино, Титово – Белый Городок – Приволжский, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено.