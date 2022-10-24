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НовостиПроисшествия24 октября 2022 8:04

За выходные в Тверской области произошло девять дорожных аварий

Один человек погиб и девять пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП погиб пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП погиб пешеход Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период с 21 по 23 октября произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и девять пострадали (из них двое детей)

Смертельное ДТП произошло вечером, 22 октября, на улице Хуторской в деревне Красная Горка, в Калининском районе. Пешеход переходил проезжую часть в запрещенном месте и попал под колеса автомобиля "Мазда".

От полученных травм пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.