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НовостиОбщество24 октября 2022 7:50

Жительница Тверской области оказалась в колонии из-за долгов по алиментам

На четверых детей мать задолжала 150 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину осудили за долги по алиментам

Женщину осудили за долги по алиментам

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Перед судом за неуплату алиментов предстала жительница Краснохолмского района Тверской области.

Ранее судимая безработная 33-летняя женщина была привлечена к административной ответственности за долги по алиментам на содержание четверых детей. Долг составил более 150 000 рублей.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.