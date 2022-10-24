Жительница Тверской области оказалась в колонии из-за долгов по алиментам

Женщину осудили за долги по алиментам
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Перед судом за неуплату алиментов предстала жительница Краснохолмского района Тверской области.
Ранее судимая безработная 33-летняя женщина была привлечена к административной ответственности за долги по алиментам на содержание четверых детей. Долг составил более 150 000 рублей.
Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу.