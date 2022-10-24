Житель Тверской области осужден условно за убийство кошки

Мужчина получил условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

33-летний житель Спировского района предстал перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными ч. 1 статьи 245 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что 5 июля 2022 года обвиняемый во дворе частного дома повесил кошку жены на бельевой веревке, а потом ударил несколько раз палкой по голове. Животное погибло.

В суде мужчина признал свою вину. При рассмотрении дела в суде подсудимый полностью признал вину.

Судом ему назначено условное наказание сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.