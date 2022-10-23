Школьники из Тверской области могут поучаствовать в конкурсе «Смотри, это Россия!»

Школьников региона приглашают принять участие в интересном проекте. Фото: администрация Твери

Регистрация команд школ и училищ для участия в федеральном проекте-конкурсе «Смотри, это Россия!» продолжается. Принять участие в проекте могут и тверские школьники, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Своей целью организаторы акции ставят: помочь детям из различных регионов России узнать больше о разнообразии краев и областей нашей страны и создать новые дружеские связи.

В конкурсе могут принять участие ребята от 6 до 18 лет, учащиеся в общеобразовательных учреждениях или организациях профессионального и дополнительного образования.

Тема конкурса в 2022 году – «Гордость моего региона». Участникам необходимо рассказать о событиях, людях, достижениях своей малой родины. Заявки на участие принимаются на сайте .

Регистрация продолжится до 13 ноября. Лучшие ролики будут определены голосованием на сайте проекта, которое пройдет с 5 по 18 декабря.

Записанные ролики будут в качестве видео-открыток направлены школьникам из других регионов.