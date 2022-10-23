В Твери пройдёт ежегодная акция "Молитва памяти"

Присоединится к акции сможет любой желающий. Фото: администрация Твери

В воскресенье, 30 октября, в общероссийский День памяти жертв советских репрессий, в России состоится ежегодная акция "Молитва памяти".

Акция проходит с 2011 года. В этом году в Твери акция поминовения состоится с 15 до 18 часов по адресам:

- на Тверской площади (у фонтана);

- на пересечении улиц Трёхсвятской и Жигарева;

- в Городском саду у стелы св. Михаила Тверского.

Акция «Молитва памяти» – молитвенное чтение имён погибших и пострадавших в годы репрессий. Она не является политической и не может быть использована в качестве площадки для политических лозунгов. Её участники читают имена и молятся о безвинно пострадавших и погибших.

Присоединиться к акции в онлайн-режиме, прочитать имена своих близких или знакомых может любой желающий.