В Твери умер заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ Геннадий Шишигин

Геннадий Николаевич Шишигин - Мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный работник физической культуры РФ. Фото: СШОР по видам гребли имени А. Серединой.

20 октября в возрасте 81 года скончался Геннадий Николаевич Шишигин - Мастер спорта СССР по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный работник физической культуры РФ. Об утрате сообщает СШОР по видам гребли имени А. Серединой.

Геннадий Николаевич воспитал десятки мастеров спорта СССР и России, среди его учеников – чемпионы и призеры первенств и чемпионатов Европы и мира.

Наибольшего успеха добился его воспитанник Алексей Волконский - он стал чемпионом мира, Европы и многократным победителем Кубков мира.

С 1976 по 1996 Геннадий Шишигин возглавлял Тверскую "Федерацию гребли на байдарках и каноэ", входил в состав Президиума Всероссийской Федерации гребли на байдарках и каноэ. Похоронен 22 октября на кладбище Дмитрово-Черкассы.