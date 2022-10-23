Воры похитили из гаража девушки в Тверской области рыболовные снасти и ледоруб

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Неизвестные проникли в гараж 23-летней жительницы Бежецка и обворовали его. Она написала заявление в полицию, оценив ущерб в 96 тысяч рублей.

- По данному сигналу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции произведён подробный осмотр места происшествия, опрошены возможные свидетели произошедшего, обследована близлежащая территория, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Воров нашли быстро. Ими оказались местные жители 1994 и 1998 годов рождения. Они были доставлены в полицию, где сознались в содеянном и сообщили, что сбыть украденное имущество не успели. Полицейскими были изъяты похищенные удочки, спиннинги и другие рыболовные принадлежности, а также ледоруб и зимний комплект резины. В настоящее время имущество возвращено законной владелице.

Следователем возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».