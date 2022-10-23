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НовостиОбщество23 октября 2022 10:34

Пожарная машина застряла в грязи, пытаясь проехать к горящему дому в Тверской области

По счастливой случайности никто на пожаре не пострадал
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На выезде с места пожара в Нелидово машина застряла в грязи. Фото: VK/ “Подслушано в Нелидово»

На выезде с места пожара в Нелидово машина застряла в грязи. Фото: VK/ “Подслушано в Нелидово»

23 октября в посёлке Нелидово в Тверской области в жилом доме на улице Огарево вспыхнул пожар. Подробности сообщают в ГУ МЧС региона.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 5.25, а в 8.25 огонь был потушен полностью.

Сообщается, что огонь уничтожил кровлю, а также повредил внутреннюю отделку дома. Пострадавших в результате возгорания нет.

Местные жители однако, в соцсетях негодуют, пожарная машина, проезжая к месту пожара, застряла в грязи.

«До этого прокладывали трубы и разбили всю дорогу. Пожарные чудом проехали и потушили… но назад им не выехать… застряли. Вопрос к администрации: Когда закончится этот бардак? Мы что не люди? Если еще один пожар то нас никто не спасёт» - пост разгневанных жителей в соцсети.