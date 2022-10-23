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НовостиПроисшествия23 октября 2022 8:23

В Тверской области женщина умерла в электричке

Причину смерти выясняет СК
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Причину смерти женщины в электричке выясняют следователи СУ СК. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.

Причину смерти женщины в электричке выясняют следователи СУ СК. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.

В начале октября пожилая женщина умерла в одном из вагонов электрички, следовавшей в Кашин. Причина смерти выясняют следователи регионального СУ СК.

Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

- В ходе проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.