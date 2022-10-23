В Тверской области женщина умерла в электричке

Причину смерти женщины в электричке выясняют следователи СУ СК. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.

В начале октября пожилая женщина умерла в одном из вагонов электрички, следовавшей в Кашин. Причина смерти выясняют следователи регионального СУ СК.

Кашинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка.

- В ходе проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.