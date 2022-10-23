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НовостиПроисшествия23 октября 2022 7:52

Тверичанка лишилась 10 тысяч рублей после участия в опросе банка

Мошенники похитили деньги с банковского счёта женщины
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Интернет-мошенников найти очень непросто.

Интернет-мошенников найти очень непросто.

Жительница Твери лишилась 10 тысяч рублей после участия в опросе банка. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Тверской области.

В соцсетях тверичанка предложение пройти опрос от банка и получить за это 3 тысячи рублей. Она не обратила внимание на то, что в сообщении были орфографические ошибки.

Ответила на вопросы и внесла реквизиты банковской карты, свой телефон. После этого со счёта были списаны 10 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, женщина отправилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В УМВД напоминают, что не стоит переходить по неизвестным ссылкам и вводить данные кредитных карт.