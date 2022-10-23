В Музее Победы представляют исторический проект, посвященный Ржевской битве

Узнать больше о Ржевской битве можно уже сегодня на Поклонной Горе. Фото: ПТО

23 октября в московском Музее Победы проходит памятное мероприятие, посвященное Ржевской битве. В программе – презентация книги «Ржев 1942. Первый летний успех», премьерный показ одноименного фильма и лекторий.

«Участники мероприятия – историки, поисковики, сотрудники музеев и архивов – обсуждают актуальные вопросы, посвященные истории Ржевской битвы», - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Издание «Ржев 1942. Первый летний успех» – первая в отечественной истории монография, описывающая Ржевско-Сычевскую операцию.

Над проектом работала команда, в состав которой вошли писатель Алексей Стаценко, краевед Василий Карасев, военный историк Алексей Исаев и другие деятели. Благодаря рассекреченным советским документам, цифровым копиям немецких документов, находящихся в архивах США и Германии, команде проекта «Ржев 1942. Первый летний успех» удалось максимально подробно воссоздать картину летнего наступления на Ржев.

Кроме того, в рамках проекта о Ржевской битве снят 55-минутный документальный фильм с использованием реконструкции и 3D-графики. Также вышел сборник воспоминаний участников операции на основе интервью с сайта «Я помню» и материалов из Архивного отдела администрации города Ржева.