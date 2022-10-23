Жителя Тверской области, вернувшегося из Турции, оштрафовали за отсутствие теста на COVID-19

За отсутствие теста на ковид после возвращения из Турции, полагается штраф.

В июне 2022 года житель Нелидово, прилетев из Турции, в течение трех дней не разместил на портале госуслуг информацию о результате теста на коронавирус, хотя по закону должен был это сделать. Это заметил Роспотребнадзор и обратился в суд. Нелидовский межрайонный суд рассмотрел материал об этом административном правонарушении.

Напомним, КоАП РФ предусматривает за такое нарушение для граждан штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

Суд учел, что ранее мужчина уже был вакцинирован от коронавируса и по возвращении из Турции никого не заразил. Ему был назначен штраф в сумме 7 500 рублей.