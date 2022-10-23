В Тверской области водитель, уворачиваясь от встречной фуры, вылетел в кювет

Уходя от столкновения, водитель улетел в кювет, где машина перевернулась. Фото: VK/ “Подслушано у водителей.Тверь»

Утром 22 октября в двух километрах от Торжка на автодороге Торжок-Осташков водитель иномарки «Рено», уворачиваясь от столкновения с фурой, вылетел в кювет. Видео и фото с места аварии он сам разметил в сообществе Вконтакте «Подслушано у водителей. Тверь». Сейчас он разыскивает свидетелей происшествия, у которых есть запись с видеорегистратора.

Водитель поясняет в своём посте, что фура и «Газель» выехали на встречную полосу для обгона, несмотря на поворот и сплошную. Ему просто не осталось выбора, как выехать на обочину. Где автомобиль и перевернулся.

- Очень надеюсь, хотя бы на малейшую помощь, всем ровных дорог и без похожих ситуаций, я не первый там в том месте, там очень часто таких нарушителей хватает, так что будьте аккуратны, особенно в тёмное время суток! - замечает водитель «Рено».