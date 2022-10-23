В Тверской области ожидается дождь и ночные заморозки

В Тверской области поздняя осень вступает в свои права. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области в ближайшие дни ожидаются туман, ночные заморозки, а по ночам в отдельных районах возможен мокрый снег. Такой прогноз дает Тверской Гидрометцентр.

В воскресение, 23 октября, днём облачно без осадков, температура около +8 градусов. Осадки возможны ближе к вечеру, ночью температура воздуха в некоторых районах опуститься до -1 градуса. Ветер подует западный, отдельные порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 745 мм ртутного столба.

В понедельник без осадков и до +7 градусов. Ночью ожидаются заморозки до - 4 градусов.

Во вторник до +5 градусов днём, ночью до -2 градусов. С середины недели синоптики прогнозируют потепление на 2-3 градуса. Температура в дневные часы будет держаться на уровне +7 градусов.