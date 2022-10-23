В Твери женщина отсудила у языкового центра 160 тысяч рублей

В Твери суд встал на сторону мамы ученицы.

В Твери женщина заключила договор с языковым центром, согласно которому ее дочка должна была изучать английский язык. Но языковой центр закрылся, а оплаченное количество занятий ребёнок не посетил. Женщина написала заявление на возврат остатка денег в размере 40 тысяч рублей, деньги не вернули, дело дошло до суда. Московский районный суд Твери рассмотрел гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Тверской области в защиту прав потребителя.

Суд постановил взыскать в пользу женщины деньги, уплаченные по договору в сумме 40 тысяч рублей, неустойку за просрочку выполнения требований потребителя в размере 49 тысяч рубля, компенсацию морального вреда в сумме 10 тысяч рублей, убытки в сумме 6 800 рублей, штраф в размере 53 тысяч рублей.

Всего языковой центр должен выплатить за недосказанную услугу чуть более 160 тысяч рублей.