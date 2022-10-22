Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 октября 2022 15:50

Жительнице Твери исполнилось 100 лет

Поздравление ей отправил губернатор
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Пелагея Ивановна Неустроева. Фото: предоставлено ПТО

Пелагея Ивановна Неустроева. Фото: предоставлено ПТО

22 октября исполнилось 100 лет ветерану Великой Отечественной войны труженице, тыла Пелагее Ивановне Неустроевой. Она живет в Твери.

В годы Великой Отечественной войны Пелагея Неустроева работала пекарем, станочницей и бригадиром молодёжной бригады на военном заводе в Новосибирской области.

В послевоенное время приехала в Калинин и более 30 лет трудилась перемотчицей на комбинате химического волокна.

Со знаменательной Пелагею Ивановну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Благодарю Вас за достойный пример мужества и трудолюбия, искренней преданности родной земле в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны и в мирное время. Поколение ветеранов – это гордость нашего Отечества, - отмечено в поздравлении от главы региона.