В Твери в аварии с тремя машинами пострадал ребенок

Виноват в аварии водитель за рулем машины "Киа Оптима". Фото: УГИБДД по Тверской области

22 октября на улице Туполева в Твери произошло столкновение трех машин - "Рено Логан", "Рено Симбол", "Киа Оптима".

Как сообщили в областном УГИБДД, виноват в аварии водитель корейской легковушки. Он не успел вовремя затормозить перед светофором и врезался в "Рено Симбол", после этого французская иномарка толкнула стоящий впереди "Рено Логан".

В итоге пострадал четырехлетний мальчик - пассажир "Рено Симбол". У ребенка - сотрясение головного мозга и ушиб шейного отдела позвоночника. Его увезли детскую областную больницу.

Признаков опьянения у водителя-виновника, как и у других участников ДТП, не выявлено.