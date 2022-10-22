Всероссийский фестиваль-конкурс национальных инструментов «Многоликая Россия» завершится в Тверской области

К нам приедут ансамбли-лауреаты конкурса.

Тверская область принимает заключительный этап IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов нашей страны «Многоликая Россия».

Стартовав в 2020 году трехлетним циклом этот фестиваль-конкурс стал рекордным по числу участников. Он объединил более 220 коллективов в ходе отборочных этапов в Астрахани, Иркутске, Йошкар-Оле и Петрозаводске.

23 октября в 15:00 в Твери в киноконцертном зале «Панорама» состоится гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса - оркестров и ансамблей национальных инструментов из Республик Адыгея, Бурятия, Карелия, Крым, Северная Осетия - Алания, Белгородской, Псковской, Кемеровской, Тверской областей и Москвы.

24 октября участники фестиваля побывают в Бежецке на родине Василия Андреева, создателя первого Великорусского оркестра народных инструментов.

В 18:30 часть лауреатов выступит в Бежецком районном Доме народного творчества, а также в Вышневолоцком драмтеатре, а в 18:00 - в ДК города Конаково.