В Твери перенесли две остановки в Московском и Пролетарском районах

На остановке у автовокзала автобусы, поворачивающие на улицу А. Завидова, теперь не останавливаются. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)/скриншот
В Твери перенесли автобусные остановки рядом с автовокзалом и с Христорождественским монастырем. На это обратил внимание паблик "Увидено в Твери".
Сообщается, что остановка у автовокзала перенесена на улицу А.Завидова к дому 67/2 - это за поворотом с улицы Коминтерна. Сделано это, понятное дело, для удобства водителей автобусов, которые туда поворачивают. Чтобы им не надо было перестраиваться, забирая пассажиров у автовокзала.
При этом остановка "Автовокзал" по-прежнему действует для автобусов, которые едут прямо по Коминтерна в сторону Волоколамского проспекта. Это маршруты № 1, 10, 24, 27, 33, 106, 202.
Также перенесена остановка на улице Спартака рядом с "Христорождественским монастырем". Автобусы при движении в сторону Мигалово теперь останавливаются не около колледжа (примерно напротив недействующего военкомата), а за поворотом.
Официального оповещения о переносе остановок при этом не было. В приложении "Волга" (на момент написания новости) переносы остановок также никак не отражены.
Скриншот из приложения "Волга". Как видно, перенос остановки никак не обозначен.
Скриншот из приложения "Волга". Перенос остановки никак не обозначен.