В Твери перенесли две остановки в Московском и Пролетарском районах

На остановке у автовокзала автобусы, поворачивающие на улицу А. Завидова, теперь не останавливаются. Фото: VK/УВИДЕНО В ТВЕРИ (Тверской области)/скриншот

В Твери перенесли автобусные остановки рядом с автовокзалом и с Христорождественским монастырем. На это обратил внимание паблик "Увидено в Твери".

Сообщается, что остановка у автовокзала перенесена на улицу А.Завидова к дому 67/2 - это за поворотом с улицы Коминтерна. Сделано это, понятное дело, для удобства водителей автобусов, которые туда поворачивают. Чтобы им не надо было перестраиваться, забирая пассажиров у автовокзала.

При этом остановка "Автовокзал" по-прежнему действует для автобусов, которые едут прямо по Коминтерна в сторону Волоколамского проспекта. Это маршруты № 1, 10, 24, 27, 33, 106, 202.

Также перенесена остановка на улице Спартака рядом с "Христорождественским монастырем". Автобусы при движении в сторону Мигалово теперь останавливаются не около колледжа (примерно напротив недействующего военкомата), а за поворотом.

Официального оповещения о переносе остановок при этом не было. В приложении "Волга" (на момент написания новости) переносы остановок также никак не отражены.

Скриншот из приложения "Волга". Как видно, перенос остановки никак не обозначен.