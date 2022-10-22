В Ржеве появится арт-объект в виде красных сапог

Артобъект в виде сапог. Фото: VK/Роман Крылов

Похоже, в Ржеве вскоре появится новый, так сказать, интерактивный, арт-объект. Об этом в соцсети сообщил бывший глава города Ржева Роман Крылов.

Он выложил фотоснимок ярких, изукрашенных узорами красных сапог. Пояснений, из чего они изготовлены, нет, но по виду - это металл. Причем в них, судя по всему, можно засунуть ноги и таким образом сфотографироваться. Хотя пока это всего лишь домыслы.

Сам Роман Крылов снабдил фотографию следующими пояснениями:

"Продолжается благоустройство набережной р. Волги между Старым и Новым мостами. Один из арт-объектов парка, ждёт установки в своей фотозоне".

Напомним, что Роман Крылов недавно сложил с себя полномочия главы города в связи с тем, что сейчас Ржев и Ржевский район проходят процедуру объединения в муниципальный округ. Вскоре должен быть определен уже глава округа.