В Твери открылся масштабный книжный фестиваль

Одна из первых встреч фестиваля - с писателем Денисом Драгунским. Фото: Татьяна Иванченко

22 октября в 12:00 в областной столице, в библиотеке имени Горького, торжественно открылся VIII межрегиональный книжный фестиваль "Тверской переплёт".

В течение двух дней, 22 и 23 октября, жители и гости Твери могут увидеть и услышать ярких представителей современной российской литературы, задать им вопросы, взять автограф.

У фестиваля - насыщенная и разнообразная программа. Есть даже музыкальные выступления.

О том, как зарождался "Тверской переплёт" и что интересного будет на нем в этот раз, читайте в материале "КП"-Тверь" (программа фестиваля прилагается).