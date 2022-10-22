В Твери раскрыта кража золотых украшений

Виновной в краже грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Заволжье Твери из квартиры 37-летней женщины были похищены золотые цепочка, браслет и кольцо на общую сумму в 97 тыс. рублей. Полиция раскрыла дело.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемой в преступлении. Ею оказалась 38-летняя безработная знакомая обокраденной тверичанки.

- Женщина созналась в содеянном и сообщила, что накануне она была в гостях у пострадавшей, с которой распивала спиртные напитки. Воспользовавшись моментом, когда за ней не наблюдали, гостья совершила хищение ювелирных украшений. Похищенное сдано в ломбард, а вырученные денежные средства потрачены на личные нужды, - сообщила подробности пресс-служба областного УМВД.

Следователем возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы.