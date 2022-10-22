В Тверской области 22 октября коронавирусом заразилось 36 человек

В последнее время заболеваемость коронавирусом в регионе заметно снизилась по данным оперштаба. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперштаба на 22 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 36 человек. О таком же количестве заразившихся сообщалось вчера. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 239 человек.

174 078 заразившихся излечились от инфекции. За сутки выздоровели 70 граждан.

Всего трое было госпитализировано.

2769 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 339 516, в том числе за последние сутки – 2988.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.