В лесу рядом с деревней в Тверской области обнаружены костные останки человека

На месте обнаружения останков. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В лесу вблизи деревни Жуково Кесовогорского района найдены костные останки человека. Следователи начали проверку по данному по факту.

Подробности сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место обнаружения человеческих останков. Они переданы на судебно-медицинскую экспертизу для определения давности и причины смерти человека.

Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.