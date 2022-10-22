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НовостиОбщество22 октября 2022 8:42

В лесу рядом с деревней в Тверской области обнаружены костные останки человека

Проводится доследственная проверка
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На месте обнаружения останков. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

На месте обнаружения останков. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В лесу вблизи деревни Жуково Кесовогорского района найдены костные останки человека. Следователи начали проверку по данному по факту.

Подробности сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место обнаружения человеческих останков. Они переданы на судебно-медицинскую экспертизу для определения давности и причины смерти человека.

Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.