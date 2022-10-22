Следователи устанавливают причину смерти двух людей в квартире дома в Твери

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины в Твери. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Московском районе Твери в квартире одного из домов обнаружены тела мужчины и женщины 1993 и 1984 годов рождения. Что произошло, выясняют следователи.

Проверку проводят сотрудники Московского межрайонного следственного отдела Твери.

В СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что на телах мужчины и женщины нет видимых телесных повреждений.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, опрошены очевидцы. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.