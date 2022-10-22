В Зубцовский район Тверской области на "Вахту памяти" приехали поисковики из нескольких регионов

Поисковики уже ведут работы. Фото: VK/"Поисковое движение Москвы"

В Зубцовском районе началась межрегиональная полевая поисковая экспедиция. Приехали поисковики из Республики Мордовии, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области. Конечно же, участвуют в поисках останков советских солдат и наши земляки.

Задача экспедиции - обследовать места в Зубцовском районе, где летом и осенью 1942 года шли ожесточенные бои в ходе первой и второй Ржевско-Сычевских наступательных операций.

- В первый день работ в воронке от разрыва артиллерийского боеприпаса были обнаружены останки неизвестного красноармейца - при погибшем не сохранилось носителей информации, позволяющие установить его личные данные. Также в ходе экспедиции поисковики проведут разведку на местах предполагаемых падений советских самолетов с целью установления мест падений и локализации зон разлета обломков, - сообщило в своем паблике подробности "Поисковое движение Москвы".