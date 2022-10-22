Объявлено, какие нарушения чаще всего совершались на воде в Тверской области в навигационный период

ГИМС подвела итоги по нарушениям на воде судовладельцами. Фото: Александр ЖМУЛИН

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Тверской области подвела итоги навигации 2022 года в регионе.

Сотрудниками ГИМС было выявлено около тысячи различных нарушений, совершенных судоводителями.

- Основными видами нарушений является отсутствие спасательных жилетов, а это один из наиболее эффективных средств, помогающих выжить, если человек оказался за бортом, - сообщили в областной ГИМС. - Так, в середине сентября, в Осташковском районе на озере Селигер из лодок в воду выпали два рыбака. В обоих происшествиях люди были без жилетов и выплыть в тяжелой мокрой одежде они уже не смогли и утонули.

ГИМС также напомнила, что за управление незарегистрированным судном предусмотрена ответственность в размере до 20 тыс. рублей штрафа, а судоводителей, не имеющих права управления, могут оштрафовать на 15 тыс. рублей.