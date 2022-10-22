В Тверской области мужчина поверил лжесотруднику банка о бонусах и лишился своих накоплений

Мошенники "развели" еще одну жертву в нашем регионе. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

В Нелидово 39-летний местный житель попался на удочку мошенников и лишился более 294 тыс. рублей. Он заявил в полицию, что злоумышленники выманили у него деньги под предлогом получения бонусов за пользование банковскими картами.

- Заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и сообщил об якобы имеющихся бонусах и возможности их перевода на банковскую карту, - сообщили подробности в областном УМВД. - Для их зачисления он попросил озвучить номер банковской карты, а затем - пришедшие в смс-сообщении коды. В процессе разговора злоумышленник называл своего собеседника по имени и отчеству, что позволило не сомневаться в добросовестности звонившего.

Мужчина поверил аферисту и сделал то. что ему сказали. На телефон жертвы сначала пришло оповещение о зачислении 1500 рублей, а затем - о списании указанной суммы.

Как оказалось, пострадавший фактически предоставил мошенникам доступ к личному кабинету в онлайн-приложении банка. Злоумышленники этим воспользовались и перевели его накопления на иной счёт. Об этом мужчина узнал на следующий день, обратившись в отделение банка.

Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

УМВД России по Тверской области призывает жителей региона соблюдать простые правила: не сообщать третьим лицам защитный код карты и срок её действия, персональные данные владельца, а также приходящие в смс коды. Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону реквизиты карт.