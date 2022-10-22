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НовостиПроисшествия22 октября 2022 5:44

В Тверской области юношу сбила машина на пешеходном переходе

Молодой человек был госпитализирован
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

Место ДТП. Фото: УГИБДД по Тверской области

Вечером 21 октября в Ржеве, на улице Большая Спасская, в ДТП пострадал пешеход. Подробности сообщило областное УГИБДД.

Водитель 2000 года рождения за рулем ВАЗ 21099 сбил 17-летнего парня, когда тот переходил улицу по на нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге юношу госпитализировали. У него сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы коленей, а также выбиты передние зубы.

Молодого человека увезли в Ржевскую ЦРБ.

Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.