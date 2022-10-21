В Тверской области проходит конференция «Пастырь добрый»

В Торопце проходит православная конференция. Фото: ПТО

21 октября в Тверской области прошел основной день работы XIX Торопецкой Свято-Тихоновской православной международной научно-практической конференции «Пастырь добрый».

В этом году главная тема форума - «Воспитание. Образование. Учительство: траектории развития». Конференция проводится в смешанном формате с трансляцией из Торопца.

Приветствие участникам и организаторам форума направил губернатор Игорь Руденя. В нем, в частности, говорится:

«Проведение Свято-Тихоновской конференции способствует сохранению богатейшего духовного и культурного наследия нашей страны, воспитанию молодежи на основе моральных и нравственных ценностей православия. Важно, что своей высокой миссией мероприятие объединяет представителей духовенства, педагогического сообщества, научных кругов и общественности».