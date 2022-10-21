В Тверской области демобилизовали ещё 16 человек

В Тверской области ещё 16 мобилизованных отправили домой. Фото: ПТО

21 октября в региональном правительстве прошла комиссия по частичной мобилизации на территории Тверской области. По ее итогам демобилизовано еще 16 человек, которые будут отправлены к месту проживания.

Всего по итогам прошедших заседаний комиссии было отменено решение о мобилизации в отношении 97 человек.

-В Тверской области работает единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации, в которой участвуют сотрудники военкоматов, медицинские специалисты, юристы. Каждое обращение рассматривается индивидуально, принимается оперативное решение в соответствии с законодательством, - заявил губернатор Игорь Руденя.

В областном правительстве сообщают, что решение об отмене мобилизации для многодетных отцов, которые воспитывают троих и более детей, и граждан, признанных негодными в связи с заболеваниями.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.