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НовостиПолитика21 октября 2022 20:06

В Тверской области демобилизовали ещё 16 человек

На сегодняшний день в Тверском регионе демобилизовано 97 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В Тверской области ещё 16 мобилизованных отправили домой.

В Тверской области ещё 16 мобилизованных отправили домой.

Фото: ПТО

21 октября в региональном правительстве прошла комиссия по частичной мобилизации на территории Тверской области. По ее итогам демобилизовано еще 16 человек, которые будут отправлены к месту проживания.

Всего по итогам прошедших заседаний комиссии было отменено решение о мобилизации в отношении 97 человек.

-В Тверской области работает единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации, в которой участвуют сотрудники военкоматов, медицинские специалисты, юристы. Каждое обращение рассматривается индивидуально, принимается оперативное решение в соответствии с законодательством, - заявил губернатор Игорь Руденя.

В областном правительстве сообщают, что решение об отмене мобилизации для многодетных отцов, которые воспитывают троих и более детей, и граждан, признанных негодными в связи с заболеваниями.

Напомним, 21 сентября Президент страны объявил частичную мобилизацию в России.

В ходе частичной мобилизации в армию страны призывают 300 тысяч резервистов.