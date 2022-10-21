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НовостиТуризм21 октября 2022 14:55

В Тверской области появится новый туристический комплекс с сыроварней и пекарней

Проект будет реализован в Зубцовском округе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области появится новый комплекс отдыха

В Тверской области появится новый комплекс отдыха

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 октября губернатор Игорь Руденя провёл заседание Межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям.

Собравшиеся рассмотрели вопрос реализации нового инвестиционного туристического проекта в Зубцовском муниципальном округе. Для этих целей одобрен перевод трёх земельных участков в Ульяновском сельском поселении площадью 16,5 га из категории земель сельскохозяйственного значения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов.

По мнению Игоря Рудени, оперативное предоставление земельных участков под инвестиционные проекты - важная часть работы по обеспечению роста экономики, занятости населения и комплексного развития муниципальных образований Верхневолжья.

Планируется, что на территории туристического комплекса будут расположены: сыроварня, пекарня, ресторан, кемпинг, гостиница, спа-комплекс, комплекс "Русская деревня", детская зона, гостевые дома.