На бульваре Ногина в Твери продолжается благоустройство территории

На бульваре Ногина продолжается благоустройство территории Фото: администрация Твери

В Твери на бульваре Ногина продолжаются работы по благоустройству территории ярмарки. Весной был построен крытый павильон площадью около 1000 кв. метров, оборудованный системой видеонаблюдения, электроснабжения, с охраной и местами для хранения товаров.

На территории ярмарки уложена новая брусчатка, частично установлены малые архитектурные формы, взамен аварийных деревьев высажены клены, началась подготовка площадки для установки чаши фонтана, ведется монтаж павильонов для продажи продовольственных товаров. Всего здесь будет организовано порядка 70 торговых мест.

В ближайшее время будет установлена пергола для проведения концертов и мероприятий.

Предусмотрены места для социальных рядов.

- Все работы планируется завершить в течение двух месяцев, - сообщили в администрации Твери.