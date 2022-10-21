В Старицком районе Тверской области задержали мужчину, который вез в прицепе тушу лося

Полиция проводит проверку по факту незаконной охоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 октября в ходе патрулирования охотничьих угодий Старицкого района, в 1,5 км от деревни Панафидино, на территории охотничьего хозяйства "Старицкое РООиР" сотрудником госинспекции Минприроды выявлена незаконная добыча лося.

На дороге инспектор заметил автомобиль УАЗ с прицепом, в котором водитель перевозил тушу лося. Выяснилось, что разрешения на добычу дикого животного у мужчины нет. О происшествии сообщили в дежурную часть Старицкого отдела полиции.

Сотрудники полиции прибыли на место. Подозреваемого доставили в полицию, оружие изъяли.

- Мужчина не признается в незаконной охоте и утверждает, что нашел лося в лесу. Полиция и следователи проводят проверку, - сообщили в Минприроды.