Полиция изъяла у жителя Тверской области больше килограмма растительного наркотика

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

52-летний житель посёлка Выползово Бологовского района Тверской области попался на хранении наркотиков. Наркополицейские изъяли у него 1114,4 грамма наркотического средства растительного происхождения (это считается крупным размером).

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков "отработали" мужчину по информации, поступившей в рамках профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

По словам подозреваемого, торговать зельем он не собирался - хранил для личного употребления.

- Следователем ОМВД России по Бологовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области. - Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование продолжается.