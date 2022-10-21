В Тверской области на дороге нашли женщину без сознания

По факту смерти женщины проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту смерти пожилой женщины.

Предварительно установлено, что 23 августа 2022 года в деревне Старово на земле нашли женщину в бессознательном состоянии. Родственники вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

- Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном СКР.