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НовостиПроисшествия21 октября 2022 12:56

В Тверской области на дороге нашли женщину без сознания

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту смерти женщины проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту смерти женщины проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту смерти пожилой женщины.

Предварительно установлено, что 23 августа 2022 года в деревне Старово на земле нашли женщину в бессознательном состоянии. Родственники вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась на следующий день.

- Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в региональном СКР.