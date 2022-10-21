В День герба и флага Тверской области жителям Верхневолжья вручены государственные и региональные награды

Госнаграды вручал губернатор. Фото: ПТО

21 октября, в День герба и флага Тверской области, губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья, внесшим вклад в развитие страны и Тверского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, участниками церемонии стали военнослужащие-участники специальной военной операции, среди них – кавалер двух Орденов мужества, подполковник Виктор Визулайнен, сотрудники ОМОН и СОБР.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоен председатель Тверского регионального отделения «Союза десантников», полковник запаса Андрей Савельев. Под его руководством отделение «Союза десантников» ведет большую работу по сохранению памяти о героической истории России, военно-патриотическому воспитанию молодежи, поддержке ветеранов боевых действий и их семей, мобилизованных граждан, военнослужащих, задействованных в специальной военной операции.

Медалью «За отвагу при пожаре» отмечены сотрудники противопожарной службы региона Максим Красавцев и Александр Титов, на счету которых – не одна спасенная жизнь.

Медалью Луки Крымского награждена директор Тверского геронтологического центра Анна Быкова, посвятившая медицине более 20 лет.

Звание «Заслуженный учитель РФ» – преподавателю русского языка и литературы гимназии «Логос» Кимрского муниципального округа Людмиле Сусловой.

Благодарностями Президента РФ отмечены старший воспитатель Детского сада комбинированного вида из Удомли Марина Борисова, коллектив Тверского государственного технического университета. Награда передана его ректору Андрею Твардовскому. Среди награжденных – жители Тверской области, создавшие многодетные семьи. Медали ордена «Родительская слава» удостоены супруги Бирюковы из города Бежецка. Почетными знаками Тверской области «Слава Отца» и «Слава Матери» награждены многодетные родители Александр Соловьёв и Светлана Заботина. В их семьях воспитывается по пятеро детей.

На церемонии вручены региональные награды.

Нагрудного знака Губернатора «За заслуги в развитии Тверской области» удостоена председатель Конаковской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Галина Аксенова.