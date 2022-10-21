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НовостиОбщество21 октября 2022 12:00

В Тверской области выявили молочные продукты со стеринами

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В молочных продуктах обнаружили стерины

В молочных продуктах обнаружили стерины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили молочные продукты, образцы которых были отобраны в домах-интернатах для престарелых и инвалидов Верхневолжья.

В пробе творога с массовой долей жира 9% из Калужской области и двух пробах сыра из Тверской области и Республики Татарстан в ходе исследований были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин.

Полученные результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер.