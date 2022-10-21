"С любовью из Твери": росгвардейцы вместе с вокалистами записали видеоролик в поддержку военнослужащих

Росгвардейцы совместно с народным коллективом вокал-денс "Ассорти" записали видеоролик в поддержку военнослужащих Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Тверской области приняли участие во Всероссийском музыкально-поэтическом марафоне культуры народов России "Росгвардия. Мы вместе. С любовью из дома".

Росгвардейцы совместно с народным коллективом вокал-денс "Ассорти" спели песню группы "Любэ" и записали видеоролик в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Песня "Многая лета русской земле" из альбома группы "Любэ" "Рассея" написана поэтом-песенником Александром Шагановым на музыку Игоря Матвиенко.

Съемки проходили на территории тверского мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история", у Обелиска Победы и на набережной реки Волги.