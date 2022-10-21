В Тверской области 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Виноградовой

103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Виноградовой Фото: Ольга ТРОФИМОВА

21 октября 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Зинаиде Алексеевне Виноградовой. С днем рождения жительницу Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Всю жизнь Вы честно работали на самых трудных и ответственных участках. Работая с полной самоотдачей, обеспечивая потребности фронта, Вы внесли свой вклад в Великую Победу. Ваши стойкость и трудолюбие стали крепкой опорой и примером для новых поколений граждан нашей страны и региона, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Зинаида Алексеевна родилась в деревне Григорьево Удомельского округа. До войны трудилась в колхозе деревни Верескуново. С 1941 по 1945 годы работала в тылу на лесо- и торфозаготовках, рыла окопы. После войны работала в Городищенском психоневрологическом интернате.