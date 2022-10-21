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НовостиОбщество21 октября 2022 9:24

В Тверской области 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Виноградовой

С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Виноградовой

103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Зинаиде Виноградовой

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

21 октября 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Зинаиде Алексеевне Виноградовой. С днем рождения жительницу Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Всю жизнь Вы честно работали на самых трудных и ответственных участках. Работая с полной самоотдачей, обеспечивая потребности фронта, Вы внесли свой вклад в Великую Победу. Ваши стойкость и трудолюбие стали крепкой опорой и примером для новых поколений граждан нашей страны и региона, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Зинаида Алексеевна родилась в деревне Григорьево Удомельского округа. До войны трудилась в колхозе деревни Верескуново. С 1941 по 1945 годы работала в тылу на лесо- и торфозаготовках, рыла окопы. После войны работала в Городищенском психоневрологическом интернате.