В Зубцовском районе Тверской области установлен очаг птичьего гриппа

Лабораторные исследования подтвердили у кур птичий грипп Фото: архив "КП"

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в ходе внеплановой инспекции выявлен очаг заражения домашней птицы в Зубцовском районе.

Установлено, что в нарушение ветеринарного законодательства, поголовье птицы в личном подсобном хозяйстве гражданки не было учтено и зарегистрировано, вакцинация с учетом эпизоотической ситуации населенного пункта и района не проводилась.

В июле женщина купила у неустановленного продавца кур-молодок без документов. После чего в хозяйстве начался падёж приобретенной птицы.

- При исследовании патологического материала от трупов птицы обнаружен генетический материал (РНК вируса гриппа птиц подтипа Н5N1) высокопатогенного гриппа птиц, - сообщили в Управлении Россельхознадзора.

За допущенные нарушения собственнику назначен административный штраф.