В автобусах некоторых маршрутов в Твери уже несколько дней не работает система оплаты картой

В тверских автобусах неполадки в работе валидаторов. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В автобусах "Транспорта Верхневолжья" маршрута №20 четвёртый день не работают валидаторы, и оплатить проезд банковской картой невозможно. Об этом "КП"-Тверь" сообщили горожане.

- Банковской картой сегодня утром опять расплатиться не удалось. Контролёры разрешили ехать бесплатно, - уточнил в разговоре с редакцией 21 октября пассажир.

Утром 21 октября такая же ситуация была и в автобусе маршрута №24. В автобусе №21 валидаторы не работали в четверг 20 октября, но в пятницу опала картой уже проходила без проблем.

Вопрос о том, с чем связаны неполадки и как в этом случае поступать пассажирам, "КП"-Тверь" отправила в "Транспорт Верхневолжья". Вот, что нам ответили:

- В некоторых автобусах «Транспорта Верхневолжья» в Твери по техническим причинам наблюдаются сложности в работе валидаторов в связи с обновлением операционной системы АО «Расчётные решения». Специалисты компании работают над устранением проблемы. Если возникла сложность с оплатой через валидатор, возможно оплатить проезд через мобильное приложение «Волга» с помощью QR-кода, размещенного в автобусах, или через новый цифровой сервис оплаты по Bluetooth или наличными у водителя. Если пассажир приложил карту к неработающиму валидатору, то оплата в этом случае не снимается. Также не будет некорректных или двойных списаний позже. Приносим извинения за доставленные неудобства.