В Твери простились с директором театра драмы Светланой Вержбицкой

В Твери простились со Светланой Вержбицкой Фото: Виктория ТУШКОВА

21 октября в Кафедральном соборе Воскресения Словущего в Твери состоялась церемония прощание и отпевание Светланы Вержбицкой. Директор Тверского академического театра драмы ушла из жизни 18 октября.

Светлана Вержбицкая родилась в городе Белая Калитва Ростовской области. В 1981 году окончила Ростовский государственный университет. По специальности филолог, преподаватель русского языка и литературы.

С 2001 года возглавляла комитет по связям с общественностью администрации города Твери, затем - благотворительный фонд "Доброе начало". В 2008 году была избрана депутатом Тверской городской думы, руководила комитетом по социальной политике. С 2011 года занимала должность заместителя председателя правительства Тверской области. С 2017 года - директор Тверского академического театра драмы.

Похоронят Светлану Вержбицкую на Дмитрово-Черкасском кладбище.