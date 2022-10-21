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НовостиОбщество21 октября 2022 8:41

В Тверской области 21 октября коронавирусом заразились 36 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2769 человек
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Ковидных пациентов в больницах все меньше.

Ковидных пациентов в больницах все меньше.

Фото: ПТО

По данным на 21 октября в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 36 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 178 203 человек. 174 008 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 336 528, в том числе за последние сутки – 3178.

2769 человек скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.